2018/2019 View the latest EPL Table as well as Premier League Top scorers

77 Sunday, October 7th 2018 at 21:28 GMT +3 | Sunday, October 7th 2018 at 21:28 GMT +3 | Football By Odero Charles:

Premier League Top Scorers

Top Scorers in the Premier League on Sunday 1 E. Hazard (Chelsea) 7 2 S. Agüero (Manchester City) 5 H. Kane (Tottenham) A. Mitrovi? (Fulham) G. Murray (Brighton and Hove Albion) 3 M. Arnautovi? (West Ham) 4 P. Aubameyang (Arsenal) Richarlison (Everton) J. King (Bournemouth) A. Lacazette (Arsenal) R. Lukaku (Manchester United) S. Mané (Liverpool) G. Sigurðsson (Everton) R. Sterling (Manchester City) 4 R. Fraser (Bournemouth) 3 A. Gray (Watford) D. Ings (Southampton) J. Maddison (Leicester) R. Pereyra (Watford) Lucas Moura (Tottenham) Pedro (Chelsea) Mohamed Salah (Liverpool) A. Schürrle (Fulham) J. Vardy (Leicester) C. Wilson (Bournemouth) W. Zaha (Crystal Palace)

Bundesliga Top Scorers

Top Scorers in the Bundesliga on Sunday 1 Paco Alcácer (Borussia Dortmund) 6 2 O. Duda (Hertha Berlin) 5 A. Pléa (Borussia Mönchengladbach) 3 A. Finnbogason (Augsburg) 4 V. Ibiševi? (Hertha Berlin) M. Reus (Borussia Dortmund) T. Werner (Leipzig) Y. Poulsen (Leipzig) 4 J. Augustin (Leipzig) 3 M. Gómez (VfB Stuttgart 1893) S. Haller (Eintracht Frankfurt) T. Hazard (Borussia Mönchengladbach) R. Lewandowski (Bayern München) A. Rebi? (Eintracht Frankfurt) A. Robben (Bayern München) Á. Szalai (Hoffenheim) 5 J. Larsen (Borussia Dortmund) 2 J. Dilrosun (Hertha Berlin) M. Eggestein (SV Werder Bremen) N. Füllkrug (Hannover 96) J. Gondorf (Freiburg) M. Gregoritsch (Augsburg) P. Herrmann (Borussia Mönchengladbach) M. Ishak (1. Nürnberg) L. Jovi? (Eintracht Frankfurt) D. Klaassen (SV Werder Bremen) A. Kramari? (Hoffenheim) M. Kruse (SV Werder Bremen) P. Max (Augsburg) A. Mehmedi (Wolfsburg) T. Müller (Bayern München) R. Nelson (Hoffenheim) J. Rodríguez (Bayern München) M. Sabitzer (Leipzig) R. Steffen (Wolfsburg) A. Ujah (1. FSV Mainz 05) K. Volland (Bayer Leverkusen) W. Weghorst (Wolfsburg) B. Wood (Hannover 96)

Serie A Top Scorers

Top Scorers in the Serie A on Sunday 1 K. Pi?tek (Genoa CFC) 9 2 L. Insigne (Napoli) 6 3 G. Defrel (Sampdoria) 5 C. Immobile (Lazio) 4 R. de Paul (Udinese) 4 Cristiano Ronaldo (Juventus) G. Higuaín (AC Milan) M. Mandžuki? (Juventus) 5 M. Benassi (Fiorentina) 3 K. Boateng (US Sassuolo Calcio) G. Bonaventura (AC Milan) F. Caputo (Empoli) A. Gómez (Atalanta) Y. Gervinho (Parma Calcio 1913) A. Milik (Napoli) L. Pavoletti (Cagliari Calcio) E. Rigoni (Atalanta)