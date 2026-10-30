Nacada, EACC bosses among nine picked for IEBC CEO post

Nacada CEO Anthony Omerikwa and former EACC CEO Halakhe Waqo are among nine candidates shortlisted for the Independent Electoral and Boundaries Commission(IEBC) Chief Executive Officer position.
Also shortlisted include Harley Mutisya(Makueni), Edmund Malitt(Homabay), Andrew Kimani(Nairobi), Mohamed Abdi(Wajir), Edward Ngeywa(Trans Nzoia), Martina Yattani(Marsabit) and Nelly Ilongo(Taita Taveta).
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