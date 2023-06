List: How MPs voted for Finance Bill 2023

MPs attend a session in Parliament. [Elvis Ogina, Standard]

The National Assembly passed the Finance Bill 2023 report on Wednesday, June 14.

Out of the 257 MPs who took part in the voting exercise, 176 voted in favor of the Bill while 81 opposed. No legislator abstained from the vote.

Ninety-two (92) parliamentarians were absent during the vote.

The report, having sailed through the second stage, will now proceed to the third reading and final stage before the committee of the whole House on Tuesday next week.

The Standard has compiled a list of the MPs votes on Wednesday as below:

MPS who supported the Finance Bill

Irene Njoki Alfah Miruka Benjamin Langat Mrembo Irene Njoki Nelson Koech Joshua Kandie Joseph Kipkoros Samuel Chepkonga Florence Jematia Richard Yegon Richard Cheruiyot Charles Kamuren Robert Gichimu Rindikiri Mugambi Komingoi Kibet Kirui Linet Chepkorir Elisha Odhiambo Gabriel Kagombe Kirima Moses Paul Kibichii Kenneth Kazungu Robert Pukose Adan Keynan Ntwiga Patrick Johana Nge’no Omboko Milemba Caroline Ngelechei John Kiarie Josses Kiptoo Kosgey Gakuuya James Gathiru Mejjadonk Benjamin Moses Sirma Martha Wangari Daniel Karitho Julius Taitumu Mwirigi John Paul Jane Kagiri Abdi Abdi Ali Japheth Mokaya George Koimburi Mohamed Abdikader Abdulrahman Mohamed Abdi Tanui Joseph Kipkosgei Brighton Yegon Mathias Nyamabe Maisori Marwa Rachael Nyamai Alfren Kiprono Mutai Joseph Munyoro Ndindi Nyoro Kimani Ichung'wah Didmus Barasa Timothy Kipchumba Kangogo Bowen Kareke Mbiuki Gonzi Rai Abdul Ibrahim Haro Umulkheir Sheikh Akuja Protus Zachary Kwenya John Waithaka Machua John Njuguna Wanjiku Beatrice Kemei Kipkoech Gideon Kimaiyo Njuguna Chege Korir Adams Kipsanai Samuel Moroto Makali John Abdi Yusuf Nguro Onesmus John Kiragu Joseph Mburu Sankaire Leah Wamacukuru James Kamau Stephen Karani Joseph Cheroro Kimutai Mwangi Kiunjuri Jane Njeri Maina Hilary Kosgei Wanjiku Muhia Samuel Kinuthia Dominic Letipita Pauline Lenguri Dido Ali Rasso Mary Emaase Jackson Lekumontare Clement Sloya Simon King'ara Augustine Kamande Mwafrika Paul Kibet Chebor Anthony Kenga Michael Wambugu David Njuguna Michael Mwangi Muchira Duncan Mathenge Rahab Mukami Wachira Charity Kathambi Dawood Rahim Joash Nyamache Faith Gitau Agnes Pareiyo Ole Ntutu Kitilai Gabriel Koshal Tongoyo George Macharia Kariuki Bernard Kitur Rebecca Tonkei Lemanken Aramat Agnes Pareiyo David Gikaria Liza Chelule Samuel Arama Geoffrey Ekesa Feisal Bader Kaguchia John Philip Esther Passaris Jayne Kihara Geoffrey Kariuki Eric Mwangi Kahugu Nebark Muriuki Elizabeth Karambu Antony Njoroge Wainaina Naomi Waqo Joshua Mbithi Edwin Michuki Mugo Kivai Kagesi Abubakar Ahmed Talib Teresia Wanjiru Mwangi Jackson Kipkemoi Joseph Wainaina Iraya Khalif Ali Zulekha Harun Dorothy Muthoni Stephen Mogaka Daniel Wanyama Rael Chepkemoi Joseph Hamisi Martin Pepela Adow Mohamed Aden Beatrice Adagala Kivai Kagesi Daniel Nanok Joseph Namwar Nicholas Ngikolong David Ouma Ochieng Cecilia Asinyen Janet Sitienei Alice Wambui Ng'ang'a Lilian Chebet Siyo Lawrence Buuri Kassait Kamket Sylvanus Osoro Fredrick Lusuli John Kanyuithia Amina Dika Abdullahi Shadrack Mwiti Kipsang Kemei Melly Geoffrey Wandeto Francis Kipyegon Peter Lochakapong John Murumba Caroli Omondi John Waluke Orero Peter Ochieng

Lawmakers who opposed the Bill

Gathoni Wamuchomba Samuel Atandi Barongo Obadiah Patrick Kibagen Wanjala Raphael Charles Onchoke Patrick Simiyu Omar Shimbwa Beatrice Elachi Julius Mawathe Guyo Ali Wario Peter Kaluma Bernard Masaka Bady Bady Twalib Joshua Kimilu Elijah Memusi Paul Kahindi Robert Mbui Danson Mwashako Robert Ngui Basil Opiyo Wandayi John Okano Bwire Peter Masara Amos Mwago Christine Ombaka James Nyikal Naisula Lesuuda Caleb Amisi Lilian Gogo Andrew Okuome Dick Oyugi Jessica Mbalu Gertrude Mbeyu Julius Sunkuli Ken Chonga Nzambia Thaddeus Joshua Odongo Oron Ruth Odinga Bedzimba Rashid Juma Dorice Donya Makali Mulu Charles Were Ong'ondo Kibagendi Antony Innocent Maino David Mwalika Shakeel Shabbir David Losiako Jared Okelo Tom Mboya Odege Aduma Owuor Emmanuel Wangwe Martin Peters Owino Charles Ngusya Shake Peter Mbogho Gideon Mulyungi James Onyango Oyoo Jaldesa Guyo Wako Fatuma Zainab Mohamed Anthony Oluoch Abdirahman Hussein Weyta Zamzam Mohamed Rose Museo Joyce Kamene Edith Nyenze Mishi Mboko Timothy Wanyonyi Nabii Nabwera

Absent during the vote

Some of the MPs who were absent during the vote include; National Assembly Finance and Planning committee chairperson Kuria Kimani, Dadaab MP Farah Maalim, Babu Owino (Embakasi East), Felix Odwuor (Langata), Hamis Chome Abdi, George Murugara (Tharaka Nithi), Otiende Amollo (Rarieda), Peter Nabulindo, Stephen Mule, King'ola Makau, Titus Khamala, Irene Kasalu, Joseph Gachoki, Christopher Aseka, Julius Ruto, Edward Muriu, Pamela Njoki, Joseph Oyula, Catherine Omanyo, Innocent Obiri and John Walter Owino.

Others like Nominated MP Sabina Chege, Rozaah Buyu, TJ Kajwang (Ruaraka), and Suba North MP Millie Odhiambo were suspended last week and therefore they could not participate in the voting.

The Bill will now move to the next stage; the third reading where the legislative body will make amendments where needed and then vote it in or against.