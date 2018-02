View Today's bet slips.

77



FC Copenhagen - Randers FC

FT (Home win)



Wolverhampton Wanderers - Queens Park Rangers

FT (Home win)



Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin

1 Draw No Bet or (Home win)



Sparta Rotterdam - PSV

FT away win



Gloucester - Leicester Tigers

FT (Home win)



FC Bayern Munich - FC Schalke 04

FT Over 2.5



SCR Altach - Red Bull Salzburg

2 Draw No Bet or Away win



FC Toulouse - Paris Saint Germain

FT Away win



Braga - Setubal

1 Draw No Bet or (Home win)



AZ Alkmaar - VVV Venlo

FT (Home win)



Dortmund - Hamburger SV

FT (Home win)



Bordeaux - SC Amiens

1 Draw No Bet or (Home win)